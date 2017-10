Levend standbeeld Amber trotseert syndroom

De meest kenmerkende symptomen van Ehlers Danlos zijn hypermobiele gewrichten en overrekbare huid. De ziekte is erfelijk en dus ook Amber haar broertje moet ermee leren omgaan. Amber omschrijft het zelf als volgt: "Je bent eigenlijk heel slap. Je kan minder, en je mag ook minder. Je kan niet zoveel als andere mensen."

En toch gooit Amber alles in de strijd als ze zichzelf als levend standbeeld omtovert. Het duurt soms uren voordat moeder Monika de verf en attributen voor een creatie heeft aangebracht. De laatste creatie heet: 'Eigen(m)ijsje'. Amber stelt een ondeugend vrouwtje voor dat geintjes uithaalt met mensen. 'Ik kan een aantal dingen niet, maar we focussen op wat ik wel kan. En dit kan ik wel', vertelt Amber.

Amber Houtzager is een Eigen(m)ijsje (foto: Omroep Zeeland)

Als Amber in Hulst staat opgesteld stoppen de mensen gelijk om naar haar te kijken. Wie het aandurft om wat geld in het doosje te gooien, krijgt het met Eigen(m)ijsje aan de stok: De één wordt gefopt met een ballon, de ander wordt bekeken met een vergrootglas en sommige krijgen hun uitgestoken hand lange tijd niet meer terug.

Amber won al prijzen met haar creaties zoals afgelopen zomer in Limburg tijdens een festival. Op 1 oktober won ze de derde prijs in haar catergorie tijdens het WK living Statue in Arnhem.