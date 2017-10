Marco Minnaard verheugt zich nu al op volgende Tour de France

Marco Minnaard (foto: Orange Pictures)

Hoewel Minnaard na een lang wielerseizoen van een welverdiende vakantie aan het genieten is, heeft hij de presentatie met een schuin oog mee gevolgd. "Het wordt een interessante Tour de France", meent de 28-jarige renner uit Wemeldinge. "Het parcours is enorm gevarieerd en dat is voor veel renners aantrekkelijk."

De Tour de France bevat behoorlijk wat nieuwigheden in vergelijking met voorgaande jaren. Zo is de totale lengte van de wielerkoers aanzienlijk korter dan bij voorgaande edities. Sterker nog, sinds 2002 is de Tour de France niet meer zo kort geweest. De renners moeten in 21 etappes zo'n 3329 kilometer afleggen.

Daarnaast bevat de Tour de France in 2018 een kasseienrit. "Over kasseien rijden, is niet echt mijn ding, maar ik hou wel van een uitdaging. Bovendien zijn er genoeg andere ritten die me wel zouden moeten liggen. Ik zie kansen bij de etappes in de Vendée en de aankomst op Mûr de Bretagne zou me ook goed moeten liggen."

Voordat het zover is, zal zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert eerst een zogeheten wildcard moeten bemachtigen. De Belgische ploeg is immers nog niet van deelname verzekerd. "We hebben ons echter goed laten zien dit jaar in de Tour, dus ik vertrouw erop dat het goed komt. Desondanks is er volgend jaar wel een extra Franse ploeg in het spel en dat maakt het voor ons lastiger. We hebben dit jaar echter duidelijk ons visitekaartje afgegeven."

Met name voor Marco Minnaard verliep de Tour voorspoedig. Na drie weken koersen op het hoogste niveau reed hij naar een 40e eindklassering. "Dat is het hoogtepunt uit mijn carrière tot nu toe. Ik hoop dat ik er volgend jaar opnieuw bij kan zijn."

De Tour de France vindt volgend jaar van 7 juli tot en met 29 juli plaats. Het 'Grand Départ' is dan in Noirmoutier-en-l'Ile.