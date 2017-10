Cynthia kreeg medicijnen, maar weinig échte hulp

Het draaide volgens haar te veel om de medicijnen en echte hulp kreeg ze nauwelijks. In 2014 is bij Cynthia de eerste depressie geconstateerd en daarna volgde een lang traject waarbij ze van kliniek naar kliniek ging en vaak terugvallen had. Ze vond lange tijd niet de juiste hulp.

Cynthia werkte als procesoperator bij een chemisch bedrijf in Zeeland toen haar eerste klachten begonnen. De mannenwereld waarin ze werkte en de negatieve houding ten opzichte van vrouwen werden haar teveel. Toen ze ook nog relationele problemen kreeg, belandde ze in een depressie. Het draaide om medicijnen Er volgde een lang traject waarin ze zich niet geholpen en gehoord voelde. Ze werd een paar keer opgenomen in klinieken binnen en buiten Zeeland. De problemen in haar behandeling omschrijft ze als volgt: "Dat er te weinig naar jou als cliënt wordt geluisterd, en dat er te weinig wordt aangeboden. Ik heb meegemaakt dat het voornamelijk draaide om de medicijnen en niet om de bezigheden daarnaast en juist die zijn ook heel erg belangrijk." Vastgebonden Het grote dieptepunt kwam toen ze besloot met haar ouders mee te gaan naar Spanje in de wintermaanden. Ze hoopte dat de zon haar goed zou doen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Ze kreeg een terugval en werd gedwongen opgenomen in een kliniek. Nadat ze een keer weggelopen was uit de kliniek werd ze vastgebonden op bed. "Dat vond ik echt een vreselijke ervaring, ik wou daar helemaal niet zijn." Inmiddels gaat het beter met Cynthia, ze heeft veel baat gehad met actieve vormen van therapie. Ze volgt bij Zeeuwse Gronden therapie met paarden en pony's. Ze woont weer op zichzelf en gaat nog een paar dagen per week naar de dagbesteding.