Eindelijk weer een natte pels voor Tom en Jerry

Honderden mensen stonden achter de afzetting van zeehondenopvang A Seal te kijken hoe de vier zeehonden op hun buik het water inschoven. De pups kwamen afgelopen zomer binnen als verzwakte dieren die te weinig wogen om in de natuur te overleven. Intussen wegen ze rond de 35 kilo, wat volgens verzorger Karola van der Velde een prima gewicht is.

Geadopteerd

De kinderen die de zeehonden hadden geadopteerd, mochten ze zelf vrijlaten. Ze zaten op de kist en trokken het luik open zodat de dieren naar buiten konden. Dat deden ze ook allemaal, behalve Seabert. Die lag met zijn staart naar het water en dat had hij niet door. Toen de verzorgers de kist hadden omgedraaid, volgde hij ook.

De zeehonden werden vanmiddag bij de Brouwersdam vrijgelaten. (foto: Omroep Zeeland)

Floor, die Bob had geadopteerd, vond het stiekem wel jammer dat haar zeehond de wijde wereld is ingetrokken. "Het is wel goed voor hem, maar ik zou hem wel als huisdier willen. Dat kan jammer genoeg niet." Vincent Serbruyns, teamleider van zeehondenzorg A Seal, heeft daar een reden voor: "Dat komt doordat zeehonden de grootste roofdieren van Nederland zijn. Ze kunnen behoorlijk hard bijten". Volgende week laat A Seal nog vier zeehonden vrij.