Unieke beelden: 'Bijna een uur bezig om me aan te kleden in Zeeuwse dracht'

Naast de zondagse- of feestdracht is er ook rouwdracht en doordeweekse dracht. Bij de doordeweekse dracht zien we de bekende grijs-wit gestreepte bonte schort. Onder de rokken zit om het middel een witte schortenzak, waarin de portemonnee gaat. En aan een koord zit het horloge, dat niet zichtbaar mag zijn en subtiel tussen de schortenband wordt gestoken.

Zeeland telt nog zo'n veertig vrouwen die in traditionele dracht lopen. Ze wonen verspreid over Walcheren en eentje woont in 's Gravenpolder. Ze zijn de laatsten der Mohikanen.

