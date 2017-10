Provincie zoekt nieuwe lobbyist voor Brussel

Milos Labovic, de Zeeuwse lobbyist in Brussel (foto: Omroep Zeeland)

De provincie gaat eerst intern op zoek naar een opvolger van Labovic. Mocht die zoektocht niks opleveren dan mogen ook mensen die niet bij de provincie werken reageren.

Een woordvoerder laat weten dat de provincie niet verrast is door het vertrek van Labovic. In eerdere gesprekken met zijn werkgever had de lobbyist al te kennen gegeven 'rond te kijken' voor een nieuwe baan.

Bij de Griffie van de Tweede Kamer gaat Labovic Kamerleden adviseren over Europese zaken. Tegen weekblad Elsevier zei hij dat hij eraan 'wil bijdragen dat de Kamer het invloedrijkste nationale parlement van de Europese Unie wordt'.

Hoofdpijndossier

In de afgelopen jaren zette de Labovic zich in Brussel in voor uiteenlopende Zeeuwse zaken. Bijvoorbeeld voor de komst van een mobiliteitscentrum voor de oud-werknemers van de failliete aluminiumfabriek Zalco in Vlissingen-Oost. Hij drong er op aan in Brussel daar geld voor vrij te maken. Met het centrum werden de werknemers aan een nieuwe baan geholpen.

Ook het Thermphos-dossier lag op het bord van Labovic. Afgelopen april zei hij nog dat het niet alleen een probleem van de provincie is. "De provincie Zeeland heeft het probleem niet gecreëerd." Hij noemde het zelfs een hoofdpijndossier. "Ik heb nog nooit goed nieuws gekregen in dit dossier. Maar, we geven niet op."

Geen Zeeuw

Labovic is niet geboren in Zeeland en woont er ook niet. Maar hij werd toch geschikt gevonden voor het lobbywerk in Brussel omdat hij zes talen spreekt. In Zeeland is hij overigens wel vaak te vinden. "Tot in treurnis toe", zei hij een paar jaar geleden tegen Omroep Zeeland. "Het is belangrijk voor me om veel mensen te spreken, anders sta je te ver van de realiteit af."

Labovic stopt niet per direct. Hij zet zich nog tot en met het einde van dit jaar in voor de Zeeuwse belangen in Brussel.

