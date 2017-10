Zeeuwse brandweer geeft VRZ krappe voldoende

(foto: HV Zeeland)

Brandweer Nederland heeft een landelijk onderzoek gedaan naar hoe brandweerlieden naar hun werk en de organisatie kijken. De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt. Aan het onderzoek deden in totaal 8941 mensen mee, onder wie 183 Zeeuwen.

Uit het onderzoek blijkt dat de Zeeuwse brandweerlieden tevreden zijn over het werk dat ze doen. Zo is 91 procent trots om brandweerman of -vrouw te zijn. En 88 procent zegt ook dat het werk goed te combineren is met hun privéleven.

Maar als het gaat om de organisatie zijn de Zeeuwse brandweerlieden stukken minder positief. 67 procent vindt dat de regionale brandweer zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Over de ontwikkeling van de landelijke brandweer zijn ze een stuk beter te spreken.

Verkeerde kant

Van de Zeeuwse ondervraagden herkent 36 procent zich in de visie van de VRZ. In de andere regio's is dit gemiddeld 63 procent. Maar daar blijft het niet bij. De Zeeuwse brandweerlieden maken zich ook meer zorgen dan gemiddeld over de aandacht die er in Zeeland is voor het blussen van branden. 54 procent geeft dat aan, tegen 47 procent landelijk.

Over de direct leidinggevenden is het merendeel van de Zeeuwse manschappen wel tevreden. Die worden op een schaal van vijf gewaardeerd met een 3,8. Hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,6. Maar over het management zijn ze dan weer minder te spreken. Die krijgen een waardering van een 2,3 op een schaal van vijf (landelijk 2,5).

Vrijwilligerstekort

Daarnaast doet de VRZ in de ogen van slechts 21 procent voldoende om nieuwe vrijwilligers te werven, lager dan het landelijk gemiddelde van 38 procent.

Het tekort aan brandweervrijwilligers is in Zeeland groot, bleek vorige maand. Toen zei Elie van Strien, directeur van de VRZ, dat er 40 vacatures open staan. Met een nieuwe wervingsmethode wil de VRZ het tekort bestrijden. "Er wordt niet meer gezocht naar mensen die in het dorp wonen, maar ook naar mensen die in het dorp werken", aldus Van Strien.

Verbetering

De Veiligheidsregio Zeeland zegt in een persverklaring 'over de gehele linie een positief beeld te zien'. Daarbij verwijzen ze onder andere naar het percentage dat aangeeft plezier te hebben in hun werk, de vakbekwaamheid en de aandacht die er is voor de gezondheid en nazorg voor de manschappen.

De Veiligheidsregio verwijst in de verklaring ook naar het onderzoek dat begin dit jaar werd gepresenteerd door adviesbureau Twynstra Gudde. Daarin kreeg de VRZ forse kritiek. Zo ontbreekt het aan leiding, zijn de werknemers ongemotiveerd en heerst er een cultuur waarin 'ieder voor zich gaat'. Naar aanleiding van die conclusies is de VRZ al begonnen met verbeteren en veranderen. De VRZ verwacht dan ook dat veel punten die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, binnenkort verbeterd zijn.

