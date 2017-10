Kerncentrale Borssele draait weer na storing

De kerncentrale in Borssele was anderhalve dag buiten bedrijf vanwege een storing tussen twee schakelkasten in het niet nucleaire deel van de centrale. De centrale werd dinsdagmiddag stilgelegd. Donderdagochtend is de centrale weer opnieuw opgestart.

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ) De storing ontstond doordat er tussen twee contactpennen een draadje zat dat af en toe contact maakte. De kerncentrale onderzoekt hoe het draadje tussen de pennen is gekomen en hoe zij dat in de toekomst kunnen voorkomen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) meldt dat de reactor iets na 15.00 uur automatisch is afgeschakeld. De EPZ heeft de ANVS laten weten dat alle veiligheidssystemen goed hebben gereageerd op het voorval en dat de reactor op een veilige manier is gestopt. Kleine afwijking Op dit moment doet EPZ onderzoek naar de oorzaak van de kortsluiting om vervolgens verbeteringen aan te brengen. De ANVS kwalificeert het incident voorlopig nog als een 'kleine afwijking'. De instantie wacht het onderzoek en de maatregelen die EPZ neemt af, voordat het met een definitieve conclusie komt. Een woordvoerder van EPZ laat weten dat de storing 'vrij snel' weer was verholpen. De centrale ligt echter nog wel stil. Dat heeft er volgens de woordvoerder mee te maken dat er nog een aantal andere systemen in onderhoud zijn. Regels schrijven voor dat die werkzaamheden eerst afgerond moeten worden, voordat de centrale weer opgestart mag worden.