'Dialect verdwijnt sneller dan we denken'

Lezing over dialect in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Devos is het onvermijdelijk dat dialect zal verdwijnen: "Dat is eigenlijk een soort natuurlijke evolutie en die moeten we niet uit een soort nostalgie proberen om te keren. De wereld waarin wij nu leven is een wereld van communicatie op afstand, een wereld waarin mensen dagelijks met standaardtaal in contact komen, een wereld waarin mensen zo mobiel zijn geworden dat ze niet meer ter plaatse blijven wonen. Die wereld is geen goede bodem meer voor traditionele dialecten."

Noordgermanen en Brabanders

Tijdens de lezing vertelde de dialectprofessor over de herkomst van Zeeuwse dialecten en hoe het bijvoorbeeld komt dat in het westen en oosten van Zeeuws-Vlaanderen men elkaar nauwelijks verstaat. De oorzaak daarvan vond volgens Devos al zijn oorsprong in het jaar 300, toen in het westen van Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen de Noordgermanen neerstreken. In het oosten werd men vooral beïnvloed door de Brabantse taal.

Over alle verschillende dialecten in Vlaanderen en Zeeland zegt Magda Devos nog: "Het is misschien wel de grootste variatie die je in Europa kunt aantreffen in dialecten." Ze is dan ook blij dat er de afgelopen jaar veel dialect op papier gezet is, voor als het ooit definitief mocht verdwijnen.