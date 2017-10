School Westdorpe wil ook Belgische kinderen binnenhalen

"Op deze dag willen we laten zien wat onze dorpsschool aan nieuwe bewoners en hun kinderen kan bieden", schrijft de school in de uitnodiging.

Open middag bij basisschool De Kreeke (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n 40 kinderen die met hun Belgische ouders in Westdorpe wonen gaan nu over de grens op school. Directeur Henk de Koeijer van De Kreeke wil ze graag op zijn school hebben, maar hij begrijpt de ouders wel: "Het is vaak makkelijk als je in België werkt en de kinderen zitten in België op school dat je ze meeneemt , 's ochtends afzet en 's avonds weer afhaalt."

In eigen dorp

Voor de school, de leefbaarheid van het dorp en de Belgische kinderen zelf zou het volgens De Koeijer veel beter zijn als de jonge Belgen in eigen dorp naar school gaan.

Verhalen dat het onderwijs in België beter zou zijn, hoort hij nog wel eens. Maar de werkelijkheid is volgens de schooldirecteur anders. "Die verhalen zijn achterhaald."

Voorlopig heeft de school nog genoeg leerlingen. Op De Kreeke zitten nu zo'n honderd leerlingen, ver boven de sluitingsnorm van 23 kinderen.

