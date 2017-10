Zeeland wordt wakker: Dialect, krappe voldoende en kortsluiting

(foto: Omroep Zeeland)

Krappe voldoende

Zeeuwse brandweerlieden geven met een 5,6 de regionale brandweer een krappe voldoende. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van een 6,2. Brandweer Nederland heeft dat onderzocht. Hoewel de Zeeuwse brandweerlieden niet tevreden zijn met de organisatie, zijn ze wel trots om brandweerman of -vrouw te zijn.

De kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ)

Storing kerncentrale

De kerncentrale bij Borssele ligt sinds dinsdagmiddag stil. Rond 15.00 uur ontstond er kortsluiting tussen twee schakelkasten buiten het nucleaire deel van de centrale. Als gevolg van de kortsluiting is de centrale automatisch afgeschakeld.

Open middag bij basisschool De Kreeke (foto: Omroep Zeeland)

Met een open dag probeerde basisschool De Kreeke in Westdorpe niet alleen Nederlandse dorpsinwoners te verleiden om voor hun school te kiezen, maar vooral ook de Belgische inwoners over te halen om voor de dorpsschool te kiezen en niet voor een Vlaamse.

Stadskantoor Goes (foto: Omroep Zeeland )

Start fraudezaak

Vandaag start de rechtszaak tegen een voormalig medewerker van de gemeente Goes. Tussen 2010 en 2015 zou de medewerker een kwart miljoen euro naar haar eigen rekening hebben gesluisd. De gemeente ging door de fraude voor 400.000 euro het schip in.

Zonsopkomst bij het Noordervroon bij Westkapelle (foto: Bianca Minderhoud)

Weer

Vanochtend hangt er plaatselijk wat nevel, maar die lost snel op. Later vandaag is het zonnig met een paar dunne wolkenvelden. Tot de avond blijft het droog. Het wordt een graad of 21.