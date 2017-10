Bejaarde drugsdealer (75) opgepakt in Draaibrug

De politie heeft gisteren bij een drugsactie in Draaibrug zes mensen aangehouden. Onder de aangehouden personen zat ook een bejaarde man die verdacht wordt van het dealen van drugs, meldt de politie.

De politie deed onderzoek naar drugshandel vanuit het pand. De 75-jarige eigenaar gaf toestemming de woning te doorzoeken. Agenten vonden daarbij ongeveer 50 gram aan henneptoppen, 20 gram speed en vier zakjes met vermoedelijk cocaïne. Daarnaast nam de politie 875 euro en een aantal mobieltjes in beslag. De bejaarde man en zijn 30-jarige medebewoner zijn aangehouden.

Bezoekers drugspand

Ook vier bezoekers van het pand zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht drugs te hebben gekocht van het duo. In Sluis werd een 22-jarige Belg uit een lijnbus gehaald. Hij bleek ruim 100 gram henneptoppen bij zich te hebben.

Op de Rondweg in Aardenburg hield de politie een auto aan. Eén van de inzittenden, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had ongeveer 13 gram henneptoppen en 20 gram speed bij zich. Hij is aangehouden.

De andere twee inzittenden van de auto - een 21-jarige Belgische en een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats - werden ook aangehouden, werden gisteravond weer vrijgelaten. De twee verdachten uit het huis in Draaibrug, de 22-jarige Belg en de 33-jarige man uit de auto zitten nog vast.