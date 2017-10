Drugsdealer opgepakt in Draaibrug (foto: Politie / Twitter)

De politie heeft gisteren bij een drugsactie in Draaibrug zes mensen aangehouden. Onder de aangehouden personen zat ook een drugsdealer, meldt de politie.

De politie kwam in actie nadat zij meerdere meldingen hadden ontvangen van overlast in het gehucht. Naast de aanhoudingen heeft de politie ook 10 gram speed, 120 gram wiet 875 euro en een aantal mobieltjes in beslag genomen.