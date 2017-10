LIVE: Grote Goese fraudezaak van start

De rechtbank in Middelburg buigt zich vandaag over een grote fraudezaak in Goes. Tussen 2010 en 2015 sluisde een medewerker van afdeling schuldsanering een kwart miljoen euro door naar haar eigen rekening.

Niels Schuurbiers volgt de rechtszaak en doet live verslag op Twitter. De gemeente Goes ging door de vrouw voor 400.000 euro het schip in. Dat is niet alleen het geld dat van de gemeente zou zijn gestolen, maar de gemeente heeft ook andere schuldeisers gecompenseerd. Betrouwbaar De vrouw werkte al langer bij de gemeente. Sinds 2003 bouwde ze een goede reputatie op en stond ze bekend als een betrouwbare en ervaren medewerker die hard werkte. Ze heeft onder andere meegeholpen bij het invoeren van een nieuw computerprogramma voor de financiële afwikkeling bij de gemeente. De verdachte liep tegen de lamp toen ze een paar duizend euro van haar eigen rekening overmaakte naar de bank. De bank wist dat ze schulden had, en daarop trok de bank aan de bel bij haar werkgever. Werkwijze De verdachte zou op drie manieren geld hebben verduisterd: 1. Ze werkte op de afdeling schuldhulpverlening en kon ze zo bij de dossiers van mensen met schulden. In die dossiers zette zij vervolgens zichzelf als schuldeiser op de lijst erbij. De gemeente die een deel van de schulden afloste, maakte daardoor geld op haar privérekening over. 2. De verdachte maakte afspraken met schuldeisers. Ze kocht dan een schuld af voor bijvoorbeeld 1000 euro. Tegen de persoon met schulden zei ze dat er een deal was gesloten om de schulden af te kopen voor 1200 euro. De 200 euro verschil stak ze vervolgens in haar eigen zak. 3. Ook zou ze duizenden kleine bedragen naar zichzelf over hebben gemaakt. Dat ging van enkele centen tot bijvoorbeeld zo'n 12 euro per transactie. Door een wirwar een transacties en overboekingen vielen deze bedragen niet op bij de accountant van de gemeente. Lees ook: 400.000 euro schade voor Goes, zes vragen over de fraudezaak

