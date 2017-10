Groot onderzoek naar (micro)plastic op stranden

De Universiteit Leiden doet onderzoek naar microplastic op de (Zeeuwse) stranden (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoeker Thijs Bosker van de universiteit Leiden weet niet of de stukjes plastic ongezond zijn voor mens en dier. Wel is gebleken dat de stukjes makkelijk opneembaar zijn. Zo komt het plastic in de voedselketen terecht. Of het schadelijk is wordt nu onderzocht.

Het onderzoek dat nu is gedaan, heeft heel breed naar de Europese stranden gekeken. In het vervolgonderzoek nemen de onderzoekers de Nederlandse stranden onder de loep. De laatste tijd zijn er monster genomen langs de hele Nederlandse kust, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan de Waddenzee.

Delta

De onderzoekers denken dat er op stranden rond de mondingen van de grote rivieren meer microplastic te vinden is dan op andere stranden. "We weten bijvoorbeeld uit recent onderzoek dat vanuit de Rijn gemiddeld dagelijks rond de 190 miljoen stukjes microplastic de Noordzee in stromen", aldus Bosker. De onderzoekers verwachten dan ook in bijvoorbeeld Zeeland en Zuid-Holland hogere concentraties microplastic te vinden dan in het Waddengebied.

Het nadeel van microplastic is dat de stukjes meestal niet te zien zijn. Toch gaat het volgens Bosker om significante hoeveelheden. "Ook al zie je ze niet, ze zijn er wel", sluit Bosker af.