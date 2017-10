Het echte Zeeuwse meisje bestaat, en ze is overal

'Kom jij uit Zeeland? Je ziet er helemaal niet uit als een Zeeuw! Ga je naar huis? Moet je zeker de boot nog halen?' Nadat Rachelle tijdens een bijeenkomst zelf nog maar eens de vooroordelen over de Zeeuwse dames moest aanhoren besloot ze er over te gaan schrijven op haar website ZeeuwZe.nl. Maar daarna ontwikkelde ze met fotograaf Johan Katerberg een idee voor een boek waarin 23 nieuwe Zeeuwse meisjes aan het woord komen.

Ze moesten duidelijk zijn in hun voorliefde voor Zeeland" Rachelle Verhage, auteur 'Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje'

Tijdens het maken van de foto's kwamen al de verhalen van de modellen naar boven. Die zijn door Rachelle opgeschreven. Zo is er een boek ontstaan waarin geprobeerd wordt om een doorsnede te krijgen van het Zeeuws Meisje anno nu.

Drukproef van boek Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemende modellen variëren van 22 tot 64 jaar oud en zijn uitgezocht op hun liefde voor Zeeland. Sommigen zijn 'import', anderen zijn hier geboren en getogen. Maar allemaal beschrijven ze waarom Zeeland en het Zeeuws zijn belangrijk voor hen is. Rachelle: ''Ze moesten duidelijk zijn in hun voorliefde voor Zeeland.''

Rachelle riep in 2014 de website ZeeuwZe.nl in het leven. Het is uitgegroeid tot een online magazine dat een beetje een combinatie is van de Linda, de Viva en de Libelle, maar dan op zijn Zeeuws. De website heeft rond de 20.000 bezoekers per maand en bereikt op Facebook meer dan 400.000 mensen.

Één van de echte Zeeuwse meisjes (foto: Johan Katerberg)

Het boek 'Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje' is vanaf 20 oktober verkrijgbaar.