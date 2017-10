OM: Frauderende ambtenaar Goes moet 3,5 ton terugbetalen

De officier van justitie neemt haar de fraude extra kwalijk omdat de vrouw werkte als schuldhulpverlener. De vrouw gaf toe dat zij geld verduisterd heeft. "Ik heb gefraudeerd, dat kan ik niet ontkennen", antwoordde de verdachte op een vraag van de rechter. "Ik schaam me er diep voor en ik snap niet hoe het zo ver heeft kunnen komen."

Tijdens de zitting gaf de vrouw aan dat ze fraudeerde omdat ze in de financiële problemen zat en geen uitweg meer zag. Met het geld ging ze uit eten en op vakantie met haar dochter om 'maar thuis weg te zijn'.

Schuld gemeente

De advocaat van de verdachte gaf toe dat zijn cliënt nooit had mogen frauderen, maar legde ook een deel van de schuld bij de gemeente Goes. "Er was in al die jaren ook geen controle van de gemeente", aldus de advocaat. Volgens haar advocaat fraudeerde de vrouw omdat zij haar dochter een betere jeugd wilde geven dan zij zelf had gehad.

De voormalig medewerker van de gemeente Goes was erg emotioneel tijdens de zitting. Sinds zij ontslagen is door de gemeente, heeft ze twee baantjes. "Ik zal nooit van mijn leven het bedrag helemaal terug kunnen betalen", reageert de verdachte op de eis.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

