'Alles vliegt hier meteen in brand'

Zo kan nu de verwerking van het giftige fosforslib op grote schaal beginnen. Fosfor is een zeer brandgevaarlijke stof, die vloeibaarder is dan water. Zodra er zuurstof bij fosfor komt, vliegt het in brand. Projectleider Victor Schouten, die toezicht houdt op de fosforverwerking, laat zien dat twee mannen bezig zijn met de demontage van een van de ruimtes waar het fosfor wordt verwerkt. Door een kleine lekkage van fosfor is meteen een gat in de vloer ontstaan, wat niet mag blijven bestaan omdat het fosfor zo brandbaar is. "We zijn nu bezig om de hele vloer eruit te halen en dan weer een nieuwe vloer te storten, alleen maar vanwege dat hele kleine gaatje in de vloer. Je moet wel, Alles vliegt hier anders meteen in de brand."

Alles moet eruit en worden gesloopt, zodat er hier uiteindelijk alleen maaiveld overblijft." Leen van den Boogert, procesmanager sanering Thermphos

Ovens

Op het terrein staat ook nog steeds het ovenhuis; 100 meter lang, 30 meter breed en meer dan 40 meter hoog. Het volledige gebouw, met de drie ovens erin waarin de fosfor werd geproduceerd, moet uiteindelijk helemaal ontmanteld worden. "Alles moet eruit en worden gesloopt, zodat er hier uiteindelijk alleen maaiveld overblijft. Er zit fosfor in de ovens, maar ook in de leidingen en de vaten die dus ook besmet zijn", vertelt Leen van den Boogert, procesmanager bij de sanering van Thermphos. "Verder praat je dan nog over radio-actief materiaal. En links en rechts asbest in een aantal van leidingen."

Het is de bedoeling dat alle fosforresten, het gevaarlijkste materiaal, in het voorjaar van het terrein van Thermphos weg is. Daarna zal het nog 2,5 jaar duren voordat alle andere gevaarlijke stoffen zijn verwijderd en alle gebouwen van Thermphos zijn gesloopt.

Thermphos (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Samsom

Thermphos ging vijf jaar geleden failliet, waarbij vele honderden Zeeuwen hun baan verloren. Het terrein is ernstig vervuild met fosfor, asbest en licht-radio-actief materiaal. Verkoop van de boedel bracht zo'n 40 miljoen euro op, maar dat bleek lang niet genoeg voor de sanering. Grondeigenaar Zeeland Seaports en de provincie Zeeland, die de vergunningen voor de fosforproductie had afgegeven, ruzieden met elkaar wie die sanering moest betalen. Ook zou het Rijk moeten meebetalen, vonden de Zeeuwen. Dat akkoord is er nu gekomen, onder leiding van de commissie Samsom van oud-PvdA-leider Diederik Samsom.