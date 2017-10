Steeds meer vacatures: werkloosheid Zeeland blijft dalen (foto: Omroep Zeeland )

Ouderen

Iets meer dan de helft van de werkzoekenden in Zeeland is vijftig jaar of ouder. En binnen deze groep is ook nog eens meer dan de helft langer dan een jaar werkloos. Volgens het UWV moeten de vijftigplussers die in deze situatie zitten hun kansen zoeken via uitzendbureaus. Die hebben voor ouderen met name werk in de bouw, in de zakelijke diensten en in de zorgsector.

Jongeren kunnen via uitzendbureaus vooral aan de slag in de horeca en in de detailhandel. Mensen tot 30 jaar hebben in Zeeland een kans van 85 procent om binnen een jaar aan de slag te komen. Als je wat ouder bent (tot veertig jaar) zakt die kans naar 69 procent.

Vlissingen

De gemeente met de grootste werkloosheid in Zeeland is op dit moment Vlissingen (4,1 procent) en Veere heeft met 2,2 procent de laagste werkloosheid in Zeeland. De sterkste daling in één jaar tijd deed zich evenwel voor in Borsele: in één jaar tijd een kwart minder werklozen.