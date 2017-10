Benhammou kent tegenstanders UEFA Futsal Cup

Hicham Benhammou (foto: Omroep Zeeland)

Benhammou is sinds deze zomer de coach van de Amsterdamse zaalvoetbalploeg 't Knooppunt. Die ploeg wist zich afgelopen week als groepswinnaar te plaatsen voor de eliteronde van de UEFA Futsal Cup na een 3-1 overwinning tegen het Poolse Bielsko-Biala.

Ook in de eredivisie van het zaalvoetbal doet Benhammou het vooralsnog uitstekend. 't Knooppunt is na vier wedstrijden nog ongeslagen en staat aan de leiding. Volgende week speelt Benhammou in die competitie thuis tegen Groene Ster uit Vlissingen.