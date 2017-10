Zo ziet de Tractaatweg er over twee jaar uit

Het projectbureau Tractaatweg heeft beelden online gezet over hoe de weg in Zeeuws-Vlaanderen er uit moet gaan zien. In de simulatie worden de kruispunten vanuit de richting Westdorpe naar Terneuzen in beeld gebracht die nog gebouwd moeten worden.

De Tractaatweg wordt gezien als de hoofdverbinding tussen de havens van Vlissingen en Gent. Door de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel is de drukte op de weg fors toegenomen en zit het nu aan de maximale capaciteit. De weg wordt tussen de Sluiskiltunnel en de Belgische grens aangepakt. Om de verkeersdoorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen, krijgt de weg in beide richtingen twee rijbanen en komen er ongelijkvloerse kruisingen op de plaatsen waar nu nog verkeerslichten staan. Nieuwe viaducten De werkzaamheden zijn begin vorige maand officieel gestart met het slaan van de eerste palen van een nieuw viaduct ter hoogte van het gehucht Schapenbout, tussen Terneuzen en Axel. In totaal komen er op het traject vier nieuwe viaducten. Als alles volgens planning blijft verlopen, is de weg in het voorjaar van 2019 klaar. Met de verbreding van de weg is 60 miljoen euro gemoeid. Het verkeer kan nog niet meteen vlotter doorrijden naar Gent. Het Belgische deel van de route, de R4, vanaf Zelzate wordt pas over een paar jaar aangepakt. Lees ook: Verbreding Tractaatweg officieel van start