Fries paard gestolen in Sint Kruis

In Sint Kruis is een Fries paard gestolen. Dat zou donderdag even na 13.30 uur zijn meegenomen bij de Wilhelminaweg in de Zeeuws-Vlaamse plaats.

Politie (foto: Omroep Zeeland) Volgens de politie hebben getuigen een man en een vrouw gezien. Het zou gaan om een wagen met een Belgisch kenteken. Ze zouden ook richting België zijn weggereden. Meer bijzonderheden zijn niet bekend.