'Sanering Thermphos te vergelijken met eerste maanlanding'

"Wij doen hier iets, wat in de wereld nog nooit gedaan is. Je gaat met zijn allen van start en je moet het in één keer goed doen. Net als met een maanlanding. Het is niet zo dat je een raket afschiet en halverwege tussen de maan en de aarde een proefopstelling kan bouwen," zegt Hobbel.

Het beheer en de beveiliging van het terrein, dat zwaar vervuild is met fosfor, asbest en nucleair materiaal kost 700.000 euro per maand. Alleen daarom al moet er tempo gemaakt worden met de sanering. De kosten kwamen voor rekening van de provincie, die haar schatkist de laatste jaren toch al steeds leger zag worden door allerlei tegenvallers.

Dat er iedere maand 700.000 euro nodig is voor de beveiliging van het terrein, stuitte in Zeeland op ongeloof en onbegrip. Hobbel legt uit dat hij de helft van het bedrag sowieso nodig heeft aan energie om het enorme industriële complex van Thermphos draaiende te houden. Dat is nodig omdat anders het afgekoelde fosfor vast koekt in tanks en leidingen. De andere helft geeft hij uit aan personeel. "Je moet je voorstellen dat je hier 24 uur per dag brandweerploegen, operators en toezichthouders nodig hebt om de boel in de gaten te houden. Je hebt het zo over een dikke 50 man voor het veiligstellen. Nog eens 50 mensen zijn nu bezig echt te saneren."

Volgens Hobbel vergeten mensen, dat die 700.000 euro ook al iedere maand moesten worden betaald toen de fabriek nog volop in bedrijf was. De energie- en beveiligingskosten vielen toen onder de productiekosten; geld dat nodig was om het fosfor te produceren. Het viel alleen niet op, omdat de productiekosten werden goedgemaakt door de opbrengst van de fosfor-productie.

Operator Peter Hout houdt toezicht vanuit de controlekamer van Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Eén van die personeelsleden is operator Peter Hout, die met collega's vanuit een grote controlekamer alle terreinen en ruimtes van Thermphos 24 uur per dag in de gaten moet houden. "Een paar weken geleden was er fosfor gelekt in een verwerkingsruimte", schetst Hout. "Het stond daar meteen in de brand. Zodra er zuurstof bij fosfor komt, en het staat dus niet onder water, dan kan je gelijk beginnen met blussen."

Half Zeeland evacueren

Ook Hout moet op verjaardagsfeestjes uitleggen waarom er 700.000 euro per maand nodig is om het terrein te beheren en veilig te houden. "Dan vragen ze aan mij: Waar gaat het dan allemaal aan op? Dan zeg ik: Er zijn zoveel gevaarlijke stoffen, al die mensen komen ook niet voor niks, zoveel man brandweer die er dag en nacht moet zijn....Het is gewoon verplicht dat er nog zoveel mensen rondlopen", zegt Hout. "Het is ontzettend gevaarlijk. Gebeurt er wat; dan kan je bij wijze van spreken half Zeeland evacueren."