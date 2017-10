Nieuwe afslag A58 bij Goes maandag al open

De nieuwe afslag op de A58 bij Goes wordt aanstaande maandag in gebruik genomen. Dat is twee weken eerder dan gepland. De aansluiting met het afslagnummer 35a moet gaan zorgen voor een betere bereikbaarheid en doorstroming van en naar Goes.

De werkzaamheden worden aanstaand weekend afgerond. Sinds het najaar van 2016 is gewerkt aan de afslag door de gemeente Goes, samen met Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Stoomtrein Goes-Borsele en de gemeente Borsele. Door de nieuwe, extra afslag zijn de belangrijke regiovoorzieningen, zoals het ziekenhuis en Emergis optimaal bereikbaar. (foto: Gemeente Goes)