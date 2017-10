De Weerdt wil meer toernooien winnen en gaat voor Oranje

De liefde voor het bowlen is bij Elvira ontstaan vanuit de familie. "Mijn ouders, oma, broer en zus. Allemaal deden ze aan bowlen. Toen ik zes jaar was, ging ik een keer met mijn zus mee en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan."

Dertien bowlingballen

Veel mensen hebben wel eens gebowld op een feestje of bedrijfsuitje, maar het is niet zomaar een bal tegen wat kegels aangooien. De Weerdt heeft bijvoorbeeld dertien bowlingballen. Naast het materiaal is de techniek ook heel belangrijk. "Het gaat om hoe je loopt, hoe je zwaait, hoe je de bal loslaat, waar die op de baan neer komt. Het zijn veel details."

Het lukt niet altijd om een strike of spare te gooien en dat kan wel eens frustrerend zijn, maar De Weerdt geeft nooit op. "Dat zie ik als één van mijn sterke punten. Ik wil die bowlingbal wel eens in de Noordzee gooien, maar dan denk ik; niet zo laf doen en gewoon weer doorgaan."

Morgen begint voor De Weerdt het seizoen met de Europese Tour in Antwerpen. Ze wil dit seizoen meer toernooien winnen. "Met elk toernooi kan je geld winnen. Dat is ook belangrijk. Ik heb 13 ballen en een bal kost 250 euro per stuk. Maar met toernooigeld en sponsoren is het wel rond te breien."

Niet op verjaardagfeestjes

Haar zus was volgens De Weerdt ook erg talentvol, maar Elvira is de enige van de familie die echt in de sport is doorgegaan. Het is niet zo dat de familie De Weerdt op verjaardagsfeestjes ook op de baan staat. "Dat lijkt me geen slim plan."

Dit jaar won De Weerdt één van de belangrijkste Europese toernooien en zat ze in de voorselectie van het nationale team voor het wereldkampioenschap. Op het laatste moment viel ze af. "Ik zit dicht tegen Oranje aan, maar ik heb nog veel jaren te gaan en ik hoop er dan klaar voor te zijn."