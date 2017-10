Knutselen tot je erbij neervalt

Tijdens de Kinder-Doe-Dagen kunnen kinderen in de herfstvakantie hun creativiteit kwijt aan de knutseltafels in het Ambachtscentrum in Goes. Er is voor ieder wat wils. Van sfeerlichtjes maken en fotolijstje beplakken tot piratenboten van ijsstokjes in elkaar zetten. Zowel jongens als meisjes kunnen hun fantasie in de knutselwerkjes stoppen.

Geduldig wachtende opa's, oma's en ouders verzamelen zich rond een tafel. Ondertussen houden de kinderen zich met hele andere zaken bezig: er wordt geknutseld dat het een lieve lust is. Er ligt glitter op de vloer en bergen snoep en cupcakes worden versierd. Het is een waar kinderparadijs. Janaicha zit met haar moeder stukjes crêpepapier te sorteren. Die plakt ze straks op een potje. "En dan gaat er een lichtje in. Hij krijgt een speciaal plekje op mijn kamer, heel gezellig!" Knutselen tijdens de Kinder-Doe-Dagen (foto: Omroep Zeeland) Aan de meeste kunstwerkjes kun je meteen beginnen, maar het kaarsen maken blijkt nog best lang te duren. Frederique zit al een half uur met haar kaarsen aan een touwtje, maar de kaarsen worden maar langzaam dikker. "Ik kan af en toe behoorlijk ongeduldig zijn en ik zou willen dat het sneller gaat, maar het is het wel waard, want uiteindelijk krijg je er iets moois voor terug". Het kaarsen maken duurt in totaal een uur en daarom vindt Frederique het zonde om de kaars meteen op te branden. "Ik ga hem aan mijn moeder geven en bewaren, hij is veel te mooi om aan te steken!" De Kinder-Doe-Dagen duren nog tot en met zondag en worden tijdens de kerstvakantie weer gehouden.