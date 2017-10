Zeeland wordt wakker: diploma, bowler en Kinder-Doe-Dagen

15 Medewerkers reinigingsdiensten krijgen diploma 'Allround Medewerker Beheer Openbare Ruimte' (foto: Omroep Zeeland)

Diploma

15 medewerkers van de reinigingsdiensten van vier Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Borsele, Vlissingen en Schouwen-Duiveland kregen hun diploma's "Allround Medewerker Beheer Openbare Ruimte" overhandigd. Zij hebben geleerd beter om te gaan met vragen van inwoners.

Elvira de Weerdt in actie op de bowlinbaan in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Elvira de Weerdt (21) is één van de grootste bowlingtalenten van de provincie. Ze viel dit jaar op het laatste moment af voor het wereldkampioenschap bowlen. Ze wil komend seizoen meer toernooien winnen en toewerken naar een plekje in het nationale team.

Ouders en kinderen knutselen de hele middag (foto: Omroep Zeeland)

Kinder-Doe-Dagen

Kinderen kunnen tijdens de Kinder-Doe-Dagen in Goes tijdens de herfstvakantie hun creativiteit kwijt aan de knutseltafels in het Ambachtscentrum. Er is voor ieder wat wils.

Foto van Hulst (foto: Paul Verstraeten)

Weer

Weinig ruimte voor de zon en enkele buien. Verder stevige zuidwestenwind, aan zee windkracht zes tot zeven. Het wordt een graad of vijftien.