Bromfietser vlucht na verkeersongeluk

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur in Oost-Souburg. De bromfietser en de snorscooter botsten op elkaar en kwamen ten val. Eén van de twee bestuurders spurtte er vandoor. De andere bestuurder bleef gewond achter op het wegdek en werd door omstanders geholpen. Uiteindelijk werd die persoon met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Het is nog niet bekend of de gevluchte persoon is achterhaald, de politie is een onderzoek gestart.