Man aangehouden voor doodsbedreiging boa's

Een 40-jarige man uit Arnemuiden is aangehouden in verband met het met de dood bedreigen van twee gemeentelijke handhavers. Dat voorval gebeurde gisteravond in de Zusterstraat in Goes.

Politie (foto: Omroep Zeeland) De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) werden door een groepje mensen geattendeerd dat de verdachte aan de Schuttershof met bierflesjes aan het gooien was. De handhavers zagen daar de man staan die waarschijnlijk onder invloed van drugs of alcohol leek te zijn. De man liep op de boa's af en begon het duo uit te schelden en te bedreigen: "Ik maak je kapot kankerhond" en "Ik steek je neer." De man liep vervolgens weg. De handhavers waarschuwden de politie en hielden de man aan. De boa's hebben aangifte gedaan van belediging en bedreiging.