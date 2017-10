Wat gebeurt er als nu de dijken doorbreken?

Zes meter onder water

Als de dijk doorbreekt in de gemeente Reimerswaal komen sommige stukken van de gemeente maximaal zes meter onder water te staan. Dat zorgt er voor dat de A58 niet meer te gebruiken is als vluchtweg, maar ook dat de elektriciteitsvoorziening voor de rest van de Bevelanden en Walcheren in gevaar komt.

Uitval van elektriciteit, er is geen internet meer, telecommunicatie valt uit dus je kan niet meer bellen." Marcel Matthijsse van de veiligheidsregio.

Onderzocht wordt of de A58 aangepast moet worden. Als de snelweg onder water komt te staan is het niet zeker dat de weg daarna nog te gebruiken is. Het kan zijn dat door het eb en vloed de weg te veel beschadigd raakt. Er wordt dus gekeken of de A58 aangepast moet worden zodat de weg wél een overstroming aankan. Dat kan door een andere ondergrond of een andere bovenlaag.

Marcel Matthijsse van de veiligheidsregio Zeeland begeleidt het onderzoek dat de komende twee jaar in heel Zeeland gehouden wordt. Een dijkdoorbraak kan verstrekkende gevolgen hebben: "Uitval van elektriciteit, er is geen internet meer, telecommunicatie valt uit dus je kan niet meer bellen, maar het gaat ook over de bereikbaarheid van gebouwen, de elektriciteitsvoorziening van verzorgingstehuizen, van ziekenhuizen, dat soort zaken allemaal", aldus Matthijsse.

Drinkwatervoorziening

Een dijkdoorbraak kan ook gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening in Midden-Zeeland. Om te zien welke kettingreactie er optreedt bij een dijkdoorbraak worden de verbanden tussen verschillende sectoren in een schema gezet.

Verbanden tussen verschillende sectoren tijdens een overstroming (foto: Omroep Zeeland)

Een mogelijke evacuatie wordt ook meegenomen in het onderzoek. De vragen wie er dan geëvacueerd moet worden en wanneer je dat moet doen moeten een antwoord krijgen. Marcel Matthijsse van de veiligheidsregio legt uit: "Zeeland is te evacueren, maar dan moet je wel tijdig beginnen". Als de dijk al is doorgebroken is het volgens hem te laat om daar nog aan te beginnen.

Geen zorgen

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders zich geen zorgen maakt over een overstroming terwijl meer dan 65 procent van het Nederlandse landoppervlak kan overstromen. Dit onderzoek moet er voor zorgen dat Zeeland beter is voorbereid op de gevolgen van een overstroming. Met de klimaatverandering in het achterhoofd moeten gemeenten de komende jaren hier sowieso tijd in gaan steken.