Vlaamse regering stemt in met havenfusie Gent en Zeeland Seaports

(foto: Omroep Zeeland)

Het wijzigen van het decreet zorgt ervoor dat de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen de mogelijkheid krijgen om deel uit te maken van het nieuwe Europese vennootschap. Dat vennootschap is nodig omdat er in beide landen gewerkt gaat worden bij de haven.

De aandeelhouders van de Genste en Zeeuwse havens moeten nog akkoord gaan met de fusie. In Zeeland zijn dat de provincie Zeeland en de havengemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele. In Vlaanderen heeft de gemeenteraad van Zelzate gisteravond al ingestemd met het samengaan van de havens. De stad Gent de grootste aandeelhouder in België. De gemeenteraad neemt daar volgende week een besluit.



In november 2016 gaven de havens in Zeeland en Gent aan dat ze plannen hadden om met elkaar te fuseren. Samen zullen de twee kleinere organisaties in de top 10 van grootste havens in Europa gaan horen.