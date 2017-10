Met 1.200 schapen kriskras over Walcheren

Kaljouw heeft onder meer schapen staan op de dijk langs het Kanaal door Walcheren tussen Middelburg en Veere, de duinen van waterwingebied Oranjezon in Vrouwenpolder en braakliggende terreinen in Oost-Souburg en de Mortiere in Middelburg.

Bestrijden vogelkers

Hij moet het vooral hebben van ecologische begrazing door de schapen. "Het is niet alleen leuk om te zien, maar zorgt ook voor de verspreiding van bloemen en plantjes. Doordat we op verschillende plaatsen komen met de kudde", zegt hij. "En we zijn ook druk met de bestrijding van de vogelkers in de duinen. Zo kunnen wij nog blijven groeien."

Om zich heen ziet hij wel dat het voor veel schapenhouders moeilijk is om te overleven. "Voor de traditionele schapenhouderij is het lastig. De prijzen voor lammeren bijvoorbeeld zijn redelijk constant maar de kosten die je moet maken zijn wel flink gestegen. Dus de winst van die schapenhouderij staat flink onder druk."

Ik heb boeken gekocht om tijdens het hoeden te lezen, maar ik heb er geen tijd voor. " Jan Kaljouw, schaapsherder

Het romantische beeld van de zorgeloze herder op de hei botst met de realiteit. "Je moet constant bezig zijn met opdrachtgevers, het zetten van netten en het managen van je bedrijf. Bij de start van mijn bedrijf heb ik een hoop boeken gekocht om tijdens het hoeden van de schapen te gaan lezen, maar dat is er nooit van gekomen. Ik heb er geen tijd voor."

Lees ook: