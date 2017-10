Danielle Go!Diva droomt af en toe muziek

Go!Diva FM part 25

Go!Diva is de artiestennaam van Danielle Bil uit Koudekerke. Haar activiteiten als dj startten in 2008. Ze verloor haar baan en haar paard. In het draaien en mixen van platen vond ze haar nieuwe hobby. "In 2009 had ik m'n eerste optreden in Vlissingen. Als je meer optreedt is het verstandig om je eigen muziek te maken. Dat heb ik ook opgepakt."

Eigen stijl

Bijzondere optredens volgden in binnen- en buitenland. Go!Diva draaide al op Tomorrowland in België, en op evenementen in Duitsland, Zweden, Canada, Zwitserland en Italië. Via de sociale media wist de producent van de Amerikaanse serie haar te vinden. "Je moet zorgen dat je een eigen stijl, een eigen sound hebt. Door de sociale media is het ook voor anderen een stuk makkelijker geworden om je muziek te verspreiden en jezelf te laten zien."

Inspiratie haalt Go!Diva uit alles om haar heen. "Op vakantie, in mooie gebieden, als je leuke mensen ontmoet. Ik word door veel dingen geïnspireerd. Dat vertaal ik in muziek of een emotie. Af en toe droom ik muziek. Als ik iets in m'n hoofd heb, neem ik dat vaak op met een field recorder."

Dark Techno

Haar genre valt in de categorie dark techno. Toch vindt ze dat niet somber. "Het geeft energie, het lokt uit. Het is wel een mannenwereld, maar gelukkig komen er steeds meer vrouwen bij. Ik heb wel het gevoel dat we extra ons best moeten doen."

Go!Diva hoopt dat er in de toekomst meer van dit soort projecten komen. "Ik hoop op mooie, grote festivals in Nederland te mogen staan, of op grotere labels terecht te komen en wereldwijd te gaan toeren. En anders ben ik al tevreden hoe het nu gaat."