Camera's houden omgeving schouwburg in de gaten

De verbouwing van de schouwburg in Middelburg ligt op dit moment stil. Om de directe omgeving in de gaten te houden zet de gemeente camera's in. Zo hoopt de gemeente Middelburg de risico's van vandalisme en brandstichting zo veel mogelijk te beperken.

Gemeente Middelburg zet camera's neer bij schouwburg om vandalisme tegen te gaan (foto: gemeente Middelburg) De overeenkomsten met de hoofdaannemers zijn nog niet gesloten waardoor de verbouwing van de schouwburg aan het Molenwater stil ligt. De gemeente is totdat de verbouwing weer verder gaat, verantwoordelijk voor het terrein. Om vandalen op een afstand te houden blijven de bouwhekken staan en worden deuren extra vergrendeld. Daarnaast zet de gemeente camera's in om de omgeving in de gaten te houden. Ook is de politie gevraagd extra te surveilleren. Omwonenden wordt gevraagd alert te zijn en verdachte situaties te melden. De camera's blijven naar verwachting tot half november staan.