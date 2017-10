Hoogbejaarde vrouw slachtoffer babbeltruc

Een hoogbejaarde bewoonster van een flat in De Bongerd in Goes is vanmiddag slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dader heeft verschillende sieraden gestolen. De politie is op zoek naar de dader, een vrouw van 25 jaar.

Hoogbejaarde bewoonster van De Bongerd slachtoffer babbeltruc (foto: Google Street View) De bejaarde vrouw opende de deur ergens tussen 13.40 uur en 14.00 uur. Een onbekende vrouw deed zich voor als medewerkster van de thuiszorg. Deze vrouw verliet na een kwartier de woning. De bewoonster ontdekte vervolgens dat ze beroofd was en waarschuwde de politie. De vrouw is rond de 25 jaar, blank, normaal postuur, witte broek en zwarte jas met opgestoken zwart haar met blonde lokken. De politie startte direct een onderzoek en zette ook Burgenet in. Tot op heden is de dader nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden.