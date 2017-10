Megapompoen van 240 kilo de soep in

Deze megapompoen vindt je volgens Willems niet langs de weg. Hij zag de pompoen bij zijn leverancier liggen en was meteen verkocht. "Ik rook eraan en hij was al lekker rijp, dus ik wilde hem graag hebben." Vanwege het formaat en gewicht van de pompoen kon die niet getild worden. "De pompoen werd met een heftruck op een pallet geleverd", vertelde Willems.

In de keuken hebben leerlingen van Willems de pompoen in stukken gesneden. Met een koksmes en beiteltje kwamen zij een heel eind. Na een hele dag hakken waren er alleen nog stukken van 30 centimeter over die vanochtend rechtstreeks de soep in gingen. Met een grote staafmixer werden de brokken verpulverd en na een kwartier mixen was daar 50 liter pompoensoep.

240 kilo pompoen gaat de soep in (foto: Omroep Zeeland)

Mensen mochten in de middag met pannen, kommen of afsluitbare bakjes langskomen om soep te halen. De meeste proevers kwamen tijdens lunchtijd. Aan het eind van de dag was Willems tevreden. "In totaal zijn er toch zo'n 20 man gekomen. De overgebleven soep neem ik vanavond mee naar huis, dan hoef ik tenminste niet te koken", lachte Willems.