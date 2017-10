Toeristenseizoen gered door goed voorjaar

(foto: Omroep Zeeland )

Het seizoen begon goed. Waarbij door het goede weer met Pasen en Hemelvaart oude records werden verbroken. Zo was het weekend van Hemelvaart de drukste in tien jaar tijd. Toen was er aan de kust bijna geen plek meer te vinden en moest de VVV toeristen doorverwijzen naar campings en hotels verder het binnenland in. Alleen in de omgeving van Hulst en Yerseke waren er nog plaatsen vrij.

Nat

Dat beeld was tijdens het hoogseizoen heel anders. Toen liet de zon Zeeland in de steek. En dat zag Polie terug in het aantal last-minute boekingen, die er nagenoeg niet waren.

Toch was het slechte weer niet direct terug te zien in de bezettingscijfers dit jaar, doordat het merendeel van de toeristen ver van tevoren had gereserveerd. Polie verwacht dat het slecht weer-effect volgend jaar wel terug te zien is in de cijfers. "Mede door het feit dat het Middellandse Zee-gebied weer veiliger wordt."

