Afscheidstocht Ezra massaal bezocht

De opkomst was hoger dan verwacht. De familie ging er in eerste instantie van uit dat er 150 mensen mee zouden lopen. Na afloop werd iedereen dan ook bedankt voor de massale opkomst die als 'hartverwarmend' is ervaren door de moeder van Ezra.

Tijdens de tocht was het de bedoeling dat iedereen die meeliep met elkaar zou praten en herrinnering zou ophalen aan Ezra. En dat gebeurde ook, er werd zelfs gezongen. De familie wilde dat het een vrolijke tocht zou worden, 'precies zoals Ezra was'. Deelnemers omschrijven de tocht dan ook als een 'ingetogen en vrolijke tocht, naar omstandigheden'.

De familie kwam op het idee voor deze tocht, omdat veel vrienden en familie graag iets wilden doen na het overlijden, aldus Nucy Anne Pikeur, de tante van Ezra: "Ook kinderen die hier (bij de familie thuis, red.) niet durven te komen, of wat dan ook, die willen zo graag nog iets betekenen; een eerbetoon. Dus daarom dat we met het idee zijn gekomen."

Voor het Omnium kon iedereen een bloem of kaarsje achterlaten (foto: Omroep Zeeland )

De deelnemers aan de tocht verzamelden zich op het plein voor het wijkcentrum de Spinne in Goes. Een speciale plek voor de moeder van Ezra. Op het plein voor het wijkcentrum en de supermarkt deed ze altijd boodschappen met haar zoon. Als Ezra geen zin had om met zijn moeder mee naar binnen te gaan, speelde hij op het plein totdat zijn moeder klaar was met het doen van boodschappen.

Rond 20.00 uur vertrok de stoet richting het Omnium in Goes. Ezra's tante omschreef de tocht vooraf "als een reis terug in de tijd, naar de plek waar Ezra zijn laatste adem uitblies". Eenmaal bij het Omnium aangekomen, gingen alle mensen in een kring om de familie staan en telden ze samen af van dertien (Ezra's leeftijd) naar nul, waarop de balonnen werden opgelaten en er fakkels werden aangestoken.

Ezra Trinidad (foto: Omroep Zeeland)

Na afloop lieten veel mensen een kaarsje of bloemen achter op de tafel die al de hele week voor het Ominium staat om Ezra te herdenken. De tafel is gisteren overigens nog vervangen door een marktkraampje, zodat er meer ruimte zou zijn en de kaarsjes en bloemen droog konden worden achtergelaten.

Op het Pontes Goese Lyceum kwamen vanmiddag klasgenoten en docenten samen om de 13-jarige Ezra te herdenken. Vriendjes en klasgenoten hebben het deksel van Ezra's kist beschreven en beschilderd. De begrafenis van Ezra vindt morgen plaats.

