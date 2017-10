'We hebben twee uur in een hel opgesloten gezeten'

Van het huis van Leon en Nicole Kipperman is weinig over na bosbranden in Portugal (foto: Leon en Nicole Kippeman)

Leon vertelde emotioneel over wat ze hebben meegemaakt. Hun huis staat op een heuvelrug. "Ik heb het vuur steeds goed in de gaten gehouden. Het leek nog ver weg en het leek ons te gaan sparen."

Voor de zekerheid bracht hij de auto naar het dorp. Leon kwam terug en zag dat het mis was. "Ik keek naar beneden en zag een gigantisch zwarte wolk in het dal. Dat betekende dat de helling onder ons volledig in brand stond. Toen zijn Nicole en ik met onze hondjes in de armen gaan rennen."

We hebben moeten rennen voor ons leven" Leon Kipperman

Al snel hadden Leon en Nicole in de gaten dat ze het dorp niet zouden halen en dat de vlammen hen zouden inhalen. "We hebben moeten rennen voor ons leven. Ternauwernood lukte het ons om een huis met schuurtje vlakbij te bereiken. Het raam wilde niet kapot, dus heb ik daar een rotsblok doorheen gegooid en vervolgens de hondjes naar binnen geworpen."

Hel

Nicole dook naar binnen. Doordat niet alle scherven van het raam eruit waren haalde zij haar onderarm helemaal open. "Ik vond een kapotte zonnecel en heb die voor het raam gehouden. We hebben daarna twee uur in een hel gezeten. Alles om ons heen brandde", vertelt een duidelijk emotionele Leon.

Dit is er nog over van het door bosbrand verwoeste huis van familie Kipperman (foto: Leon en Nicole Kippeman)

De arm van Nicole was opengereten. "Eerst hebben we met een douchescherm de wond proberen af te binden. Daarna met doeken die in het huis vonden, maar het bleef maar bloeden."

Na ruim twee uur kon het echtpaar dan eindelijk naar buiten en het dorp bereiken. "We zijn alles om onszelf te redden voor de komende jaren kwijt", besluit Leon. Nicole is later geopereerd aan haar onderarm. Drie spieren bleken doorgesneden.

Luister hieronder naar het verhaal van Leon Kipperman.

De verschillende vuren ontstonden afgelopen weekend en breidden zich snel uit. Dat kwam door een combinatie van droogte na een warme zomer en de harde wind door orkaan Ophelia. De bosbranden in Portugal kosten meer dan veertig mensen het leven. Het vuur is gedoofd door regen. De Portugese minister van Binnenlandse Zaken trad af vanwege de bosbranden.

Leon en Nicole benadrukken dat de échte ramp natuurlijk het land Portugal treft en dat hun eigen verlies daarbij in het niet valt. Door de enorme bosbranden is het land heel erg zwaar getroffen. En de vraag is hoe het land daar bovenop komt. Nicole is inmiddels aan haar arm geopereerd. Ook de hondjes van de familie hebben de ramp overleefd.