Rowwen Hèze, Snollebollekes en 2 Unlimited op Muziekfestival Hrieps

Nieuwe en vertrouwde namen

Voor headliners als Rowwen Hèze, Snollebollekes en 2 Unlimited is het de eerste keer dat ze op het podium van Hrieps staan. Ook vertrouwde namen als Mooi Wark, BZB, WC Experience, Bökkers, Dirty Daddies, The Juke Joints en Woodworks staan op het affiche. Dit is het volledige programma:

Deze artiesten staan op Muziekfestival Hrieps 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De 24ste editie van Hrieps wordt op zaterdag 28 april gehouden. Het thema dit jaar is Storm in de tent. Vandaag is de voorverkoop van de toegangskaarten gestart. Alvast in de stemming komen? Zo ging het er vorig jaar aan toe in Grijpskerke: