Laatste weekend van werkzaamheden op A58

Werkzaamheden op A58 (foto: Rijkswaterstaat)

Vanaf vanavond tot maandag 06.00 uur zijn opnieuw de toerit vanuit 's-Gravenpolder richting Middelburg en de afrit richting 's-Gravenpolder vanuit Middelburg dicht.

Bij Goes is dit weekend de afrit richting Goes-Zuid vanuit Middelburg dicht. Ook beide toeritten en de afslag Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom zijn dicht.

In beide richtingen tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand (A58) is één rijstrook beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

De nieuwe toe- en afrit bij Goes is vanaf maandag 23 oktober voor al het verkeer geopend. Dat is twee weken eerder dan gepland.

