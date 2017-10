Jonge straatrovers slaan vijf keer toe in Hulst

Politie (archief) (foto: OZ)

Na de verschillende meldingen van de straatroven onder het uitgaanspubliek startte gisteravond in Hulst een grote klopjacht op de daders. Agenten uit heel Zeeland werden daarvoor naar de vestingstad gestuurd. Op verschillende plekken in de stad werden politiecontroles opgezet.

De verdachten, een 18-jarige man uit Kloosterzande en een 17-jarige jongen uit Middelburg, werden om 3.35 uur bij één van die controles aangehouden in de Zoutestraat in Hulst. Een deel van de buit werd in de auto van het tweetal gevonden.

'Slechte film'

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage moet het voor de slachtoffers van de twee straatrovers angstaanjagend zijn geweest: "Alsof ze in een slechte film terecht waren gekomen."

De politie is nog op zoek naar getuigen en eventuele andere slachtoffers van deze jonge straatrovers.