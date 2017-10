In Terneuzen is het elke dag markt

De offline Marktplaats wordt gerund door de 22-jarige Zimry Poortvliet. Het was een idee van zijn opa Henk Poortvliet die naar een goede invulling zocht voor zijn leegstaande winkelpand in het centrum van de stad. "Toen kwamen we bij het concept van Jouw Marktkraam uit. Het pand leent zich er goed voor omdat het heel groot is," legt de jonge ondernemer uit. Toen zijn opa hem vroeg om de onderneming te leiden, twijfelde hij geen moment.

Bijzondere samenwerking

Zimry en Henk hebben een duidelijke taakverdeling. Zimry: "Mijn opa zorgt voor de inrichting en vormgeving van de winkel en ik heb het meeste contact met de klanten en beheer de sociale media. Het is een bijzondere samenwerking. We vullen elkaar goed aan."

Zimry Poortvliet in zijn winkel 'Jouw Marktkraam' (foto: Omroep Zeeland)

"Van de opbrengst gaan we lekker eten, of weer kleding kopen. Dat laatste zal het waarschijnlijk wel worden..."" Tanja Verschelling, tijdelijk ondernemer

Wisselend aanbod

In het pand staan 100 kramen en op dit moment maken daar zo'n 70 huurders gebruik van. Zij maken er tijdelijk hun eigen winkel van. Het aanbod wisselt dus steeds en is volgens Zimry heel divers. "Er wordt van alles neergezet. Van vishengels tot zelfgemaakte breiwerken. De huurders brengen en prijzen de spullen. Verder hebben zij er geen omkijken naar, want het personeel doet de verkoop verder."

Eigen winkel

Voor Tanja Verschelling uit Terneuzen is Jouw Marktkraam een uitkomst. Ze is dol op kleding en haar kasten puilen uit. "Dit is een leuke manier om de kleren door te verkopen aan andere mensen, zodat zij er plezier van kunnen hebben." Ze hoeft niet veel te verdienen, maar vindt het vooral leuk om op deze manier haar eigen winkeltje te hebben. En met het verdiende geld kan ze weer leuke dingen doen, zoals het kopen van... kleren. "Dat laatste zal het waarschijnlijk wel worden."

Een van de kramen van Jouw Marktkraam (foto: Omroep Zeeland)

Verslavende app

De verkoop is via een speciale app op de voet te volgen. "Dat is spannend", zegt Esther Stil van Eck. Zij komt samen met een goede vriendin helemaal uit Den Haag naar Terneuzen om daar haar zelfgemaakte kussens en brocante te verkopen. Via de app kan ze de handel thuis in de gaten houden. "Je kan ieder moment van de dag zien wat je verkoopt. Dat is handig en ook wel een beetje verslavend."

Het concept Jouw Marktkraam bestaat al ruim vijf jaar en heeft meer dan 35 winkels in Nederland. Voor de kramen wordt per week een vast bedrag aan huur betaald. De opbrengst van de verkochte spullen gaat volledig naar de verkopers.

In Tholen werd vorig jaar een vestiging geopend. Woordvoerder Peter Grinwis is tevreden met het filiaal. "Het loopt goed, maar het kan beter. We kijken nu of er een mix mogelijk is van tweedehands artikelen en nieuwe artikelen."

