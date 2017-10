Mercuur weer doelwit van vandalen

(foto: Omroep Zeeland)

Niek Peters is voorzitter van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV), die verantwoordelijk is voor de restauratie van de Mercuur. "Ik snap niet wat hier aan de hand is," aldus Peters. "Deze mensen vinden het misschien grappig om iets kapot te maken. Dat is vijf minuten leuk, maar daarna levert het een hoop ellende op." Peters roept omwonenden op om alert te zijn. Ook de vandalen heeft hij nog iets te zeggen: "Hou er toch mee op jongens. Wij proberen iets moois op te bouwen. Dat vandalisme heeft helemaal geen zin en wij zijn weer maanden bezig om alles op te bouwen.

Koningsbrug

In september werden de trossen van het museumschip ook al losgesneden. Toen dreef het weg van de kade, tegen de Koningsbrug aan. Sindsdien heeft de stichting extra maatregelen getroffen. Peters: "Ook nu zijn een aantal trossen losgesneden, maar we hebben de Mercuur beter vastgelegd, waardoor hij nu gelukkig op zijn plek is blijven liggen."

De politie doet nog onderzoek naar het vandalisme.

