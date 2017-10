Wesley Mol tekent bij opleidingsploeg Alberto Contador

Wesley Mol (foto: Facbook Wesley Mol)

Momenteel is Wesley Mol onderweg naar Madrid. Daar tekent hij vandaag nog zijn overeenkomst met Polartec-Kometa. De Spaanse opleidingsploeg van Trek-Segafredo ontwikkelt talentvolle renners, met name Spanjaarden, maar voor Wesley Mol werd een uitzondering gemaakt.

Mol reed de afgelopen jaren als junior (U19) bij het Belgische Acrog-Balen. In 2018 debuteert hij als belofterenner (U23) bij Polartec-Kometa . Hij zal voornamelijk wedstrijden in Spanje betwisten, maar hij blijft voorlopig in Nederland wonen voor zijn studie aan het Johan Cruyff College in Roosendaal.

Zijn nieuwe ploeg staat onder leiding van niemand minder dan Alberto Contador, die aan het einde van de voorbije Vuelta afzwaaide als wielerprof. Ook Ivan Basso, eveneens oud-profrenner, is bij de ontwikkeling van de wielertalenten betrokken.