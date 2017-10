Lesley Kerkhove wint WTA Luxemburg

Lesley Kerkhove (foto: Wikipedia)

Kerkhove bereikte gisteren voor de tweede keer in haar carrière de finale van een WTA-toernooi. De vorige keer ging ze in Zweden onderuit. Dit keer had ze meer succes.

Hoewel de eerste set met 6-7 verloren ging, pakten Kerkhove en Marozava daarna overtuigend de tweede set met 6-4. In de beslissende tiebreak stelden ze vervolgens de eindzege veilig met 10-6. Op die manier pakte Lesley Kerkhove voor het eerst in haar carrière de eindoverwinning op een WTA-toernooi.