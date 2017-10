Erwin Harmes oppermachtig in Singelloop Middelburg

Thuisloper Erwin Harmes heeft de 56e editie van de Singelloop Middelburg op zijn naam geschreven. Na een wedstrijd van 6,75 kilometer kwam hij in een tijd van 21 minuten en 20 seconden als eerste over de streep. Bij de vrouwen was Marijke de Visser de beste met een tijd van 25 minuten en 23 seconden.

Erwin Harmes (foto: Arjan Schotanus) Harmes won de wedstrijd bij de mannen met een ruime voorsprong. Jeroen Kramer moest maar liefst 31 seconden toegeven op de Zeeuwse hardloper. Het podium werd vervolledigd door Yunis Stitan. Bij de vrouwen waren de verschillen kleiner. Eline Langeveld beperkte de achterstand op winnares De Visser tot achttien seconden. Monica Sanderse finishte als derde in 27 minuten en 40 seconden. Podium Singelloop mannen Plaats Naam Tijd 1. Erwin Harmes 21m20s 2. Jeroen Kramer 21m51s 3. Yunis Stitan 22m11s Podium Singelloop vrouwen Plaats Naam Tijd 1. Marijke de Visser 25m23s 2. Eline Langeveld 25m41s 3. Monica Sanderse 27m40s