Bruse Boys blijft puntloos na nieuwe nederlaag

(foto: Facebook Bruse Boys)

Bruse Boys begon goed aan de wedstrijd en kwam zelfs in de 36e minuut op voorsprong. Het was Sander van t Hof die een buitenkansje benutte voor de Schouwse ploeg. Maar lang mocht Bruse Boys niet van de voorsprong genieten, want zeven minuten later stond de gelijkmaker alweer op het bord. Het was Kristian Adelmund die voor de 1-1 ruststand tekende.



Tweede helft

Tot halverwege de tweede helft hield Bruse Boys standb maar het was Lucas van Oeveren die een eind maakte aan de hoop van Bruse Boys. Hij zette de 2-1 op het bord. Vijf minuten later was het beslist toen Rodny Lopes de 3-1 aantekende. Dezelfde Lopes verdubbelde in de slotfase zijn doelpuntenaantal door de 4-1 te scoren. Dat was tevens de eindstand.



Scoreverloop

0-1 Van 't Hof (36)

1-1 Adelmund (43)

2-1 Van Oeveren (66)

3-1 Lopes (71)

4-1 Lopes (90)

Opstelling Bruse Boys

Bins, Koen van den Berge, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Ketting, Dorst, Lindhout, Potappel (Van Unen/80), Van 't Hof, Den Hollander (Jumelet/76), Pronk (Hoep/53)