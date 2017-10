Kloetinge blijft ongeslagen

Kloetinge begon aardig aan de wedstrijd en in de veertiende minuut leidde dit tot de eerste grote kans voor Wuyts. Die wist een vrije trap net niet te verzilveren. Een goede acht minuten later was het echter wel raak voor de bezoekers uit Zeeland. Daan Esser was de gevierde man en mocht de treffer voor zijn rekening nemen.



Ook na de rust was Kloetinge de betere ploeg, maar het verzaakte om het tweede doelpunt te maken. Zo gingen kansen van De Bonte en Van der Poel er niet in. VVGZ kreeg in de slotfase nog een grote kans op de gelijkmaker. Die viel echter niet en daardoor blijft Kloetinge bovenaan meedoen in de competitie.

(foto: Ron Quinten)

Scoreverloop

0-1 Daan Esser (22)



Opstelling Kloetinge

Braafhart, Quinten, De Jonge, Jaap Esser, Wuyts, Mulder, Van Tiggele, Daan Esser, Van der Poel, Van Rossum (Van Vooren/25, Dekker/88), De Bonte