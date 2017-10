Kloetinge blijft ongeslagen na zege op VVGZ

Trainer Marcel Lourens begon met drie nieuwe spelers in de basisopstelling ten opzichte van het gewonnen duel met Bruse Boys van vorige week. Mitchell Braafhart verving in de goal Matthew Lentink. Tom Wuyts stond rechtsback in plaats van Timo Jansen en Tom de Bonte verving Maarten van Vooren.

Kloetinge begon aardig aan de wedstrijd en in de veertiende minuut leidde dit tot de eerste grote kans voor Wuyts. Die wist een vrije trap die in de doelmond kwam net niet te verzilveren. Acht minuten later was het echter wel raak voor de Bevelandse formatie. Daan Esser was de gevierde man en mocht de treffer voor zijn rekening nemen na goed voorbereidend werk van Roy Mulder.

Kloetinge vergat in de eerste meer doelputnen te maken. Zo gingen kansen van Van Vooren en Van der Poel er niet in. In tweede helft drong VVGZ meer aan. Mogelijkheden waren er voor Jasper Huisman en Koen Kuipers. Maar telkens lag Braafhart in de weg. In de counter kreeg Kloetinge veel ruimte, maar wist het daar niet goed mee om te gaan. Van der Poel en de ingevallen Van Vooren moesten de wedstrijd in het slot gooien, maar deden dat niet.

VVGZ kreeg via Marcello Tucci in de slotfase nog een grote kans op de gelijkmaker. Maar met een katachtige reflex zorgde Braafhart er voor dat de drie punten mee terug in de bus naar Kloetinge gingen. Na vijf duels blijft Kloetinge ongeslagen en in het spoor van koploper SC Feyenoord.

Scoreverloop

0-1 Daan Esser (22)



Opstelling Kloetinge

Braafhart, Quinten, De Jonge, Jaap Esser, Wuyts, Mulder, Van Tiggele, Daan Esser, Van der Poel, Van Rossum (Van Vooren/25, Dekker/88), De Bonte